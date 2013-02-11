Исправить ошибку в плагине для WP

Веб-программированиеЗавершен1 заявка99 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

WordPress

Не отображаются фото в слайдере

Найти ошибку и исправить

11 лет назад
IvanFeniks
Иван 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
pwrtraktor
Кодер 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$4
1 день
Дал дельный совет по неработающему слайдеру + варианты устранения этой проблемы
Заказчик оплатил несложную работу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.