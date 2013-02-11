Маленькая разработка (календарь материалов)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка99 просмотров
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Добрый вечер, у меня сайт на самописном движке ( спортивной тематики )

Нужна разработка календаря материалов нa Php.

Вот скрин примера : http://uploads.ru/V1RJQ.png

Рассматриваю только тех, кто имеет опыт

11 лет назад
CatCa
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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