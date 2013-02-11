Маленькая разработка (календарь материалов)

Необходимо сделать легкие правки шаблона и логики CMS ModX Evo 1.0.5 Работа на постоянной основе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер, у меня сайт на самописном движке ( спортивной тематики )
Нужна разработка календаря материалов нa Php.
Вот скрин примера : http://uploads.ru/V1RJQ.png
Рассматриваю только тех, кто имеет опыт
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