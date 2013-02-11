Редактирование шаблона WP

Для сайта www.a-idea.ru необходим новый шаблон. Суть: 1. За основу берем шаблон — http://a-idea.ru/izgotavlivaem-dekorativnye-fasadnye-kronshtejny уже сверстанный. 2. Делаем возможность задавать превью большего размера. (Организовать также как и на существующем шаблоне, т.е. картинка для превью задается вручную) 3. Добавляем слева ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Загружен шаблон WP на сайт. требуется, чтобы он выглядел, как демонстрационный на сайте, исправить ошибки, которые возникли при загрузке.,
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