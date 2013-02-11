Перенос магазина с VamShop на другую платформу

Веб-программированиеЗавершен3 заявки119 просмотров
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Перенос магазина с VamShop на другую платформу (более быструю)

11 лет назад
irinairinina
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад
$70
1 день
Все сделано идеально и в кратчайшие сроки! Я даже не ожидала, что можно так удачно и быстро сделать. Огромное спасибо! Рекомендую!!!
Отличная заказчица=) Знает что хотеч=) Приятно работать=) Рекомендую!
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