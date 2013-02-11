Здравствуйте. Нужно написать просто скрипт который будет делать следующее:

есть домен, домен.ру и надо что бы можно было подставить любую папку, например домен.ру/папка, домен.ру/любое слово и т.п. и на странице можно было выводить слово с именем папке как на русском языке, так и на транслите.

Есть готовый скрипт, который по идее можно немного доработать до моих нужд.