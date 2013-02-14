Починить каталог Joomla 2.5 + Joomshopping

$50
Веб-программированиеЗавершен2 заявки179 просмотров
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Joomla 2.5 + Joomshopping

В некоторый разделах в ИЕ8 не отображаются товары.

Нужно разобраться в чем дело

Задача срочная, нужно сделать быстро - заявки жду в течение 4х часов. Дам фтп и админку.

Joomla
11 лет назад
masterd1
41 годТурция
16 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Ptitsa
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Быстро и грамотно всё сделала Елена. Рекомендую!
Было приятно работать с Анатолием. Задача понятно описана, оплата полная.
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