Сайт www.nusep.org Некоторое время назад появилась ошибка на главной странице и не работают внутренние страницы. Возможно, проблема появилась после апгрейда PHP на хостинге до версии 5.3 Нужно исправить проблему. Доступ к хостингу, файлам и базе есть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
ПОЖАЛУЙСТА, УКАЗЫВАЙТЕ СТОИМОСТЬ И СРОКИ.
Калькулятор состоит из 3 блоков, блок ввода данных (слева), блок рассчитанных данных (справа), Блок заказа под основными блоками. Примерный дизайн указан в макете.
Для ввода доступны поля:
Площадь
Количество светильников
Количество люстр
Длина плинтуса
При вводе любых данных в блоке расчета данных показываем результаты. Тоесть изменили любой параметр, сразу пересчитываем цену. Калькулятор должен учитывать цену в зависимости от площади.
Важно. Калькулятор будет использоватся в шаблоне CMS wordpress и должен коректно работать с используемыми JS и CMS:
jquery.js
jquery.fancybox.js
jquery.cycle.all.min.js
ngg.slideshow.min.js
jquery-ui-1.8.23.custom.min.js
selectbox.js
jquery.inputmask.js
jQuery.fileinput.js
agile_carousel.a1.min.js
Калькулятор показывает стоимость для 1 марки из каждой страны, если марок в стране больше, выбирается 1 с самой низкой ценой. В форме предусмотреть вывод указания на максимальную ширину полотна у показанной марки.
В форме предусмотреть вывод указания на максимальную ширину полотна у показанной марки. Итоговая стоимость рассчитывается по указанному прайсу. (Пример - potolok-alyanse.ru/rasche...
Строка стоимости состоит из:
• Страна (ссылка на страну)
• Марка (ссылка на марку)
• Текст «ХХХХ руб. с монтажом»
• Максимальная ширина
Предусмотреть возможно изменения ссылок.
Отправка заявки
Состоит из полей
• Телефон (редактируемое, текстовое, с маской)
• Дропдаун (select, будет использоватся плагин selectbox для настойки стилей) с названием страны (выбор меняет поле с ценой в заявке),
• Поле с ценой в зависимости от выбранной страны
После расчета пользователю предлагается заполнить телефон и нажать кнопку «заказать». Данные поля с описанием заказа и ценой прописываются автоматически и их нельзя изменить.
После нажатия кнопки заказать данные отправляются на указанный email. Данные:
Тема: заказ с сайта
Телефон, выбор из дропдауна со страной, цена.
---
Данные расчетов по всем странам, а так же данные которые ввел пользователь (Площадь, Количество светильников,
Количество люстр, Длина плинтуса)
После отправки пользователь получает попап сообщение на 4 секунды. «Ваш заказ успешно отправлен! Мы свяжемся с вами в течении часа в рабочее время (с 9-00 до 21-00).»
Всего 7 стран.
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