Калькулятор

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка118 просмотров
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Здравствуйте.

ПОЖАЛУЙСТА, УКАЗЫВАЙТЕ СТОИМОСТЬ И СРОКИ.

Калькулятор состоит из 3 блоков, блок ввода данных (слева), блок рассчитанных данных (справа), Блок заказа под основными блоками. Примерный дизайн указан в макете.

Для ввода доступны поля:

Площадь

Количество светильников

Количество люстр

Длина плинтуса

При вводе любых данных в блоке расчета данных показываем результаты. Тоесть изменили любой параметр, сразу пересчитываем цену. Калькулятор должен учитывать цену в зависимости от площади.

Важно. Калькулятор будет использоватся в шаблоне CMS wordpress и должен коректно работать с используемыми JS и CMS:

jquery.js

jquery.fancybox.js

jquery.cycle.all.min.js

ngg.slideshow.min.js

jquery-ui-1.8.23.custom.min.js

selectbox.js

jquery.inputmask.js

jQuery.fileinput.js

agile_carousel.a1.min.js

Калькулятор показывает стоимость для 1 марки из каждой страны, если марок в стране больше, выбирается 1 с самой низкой ценой. В форме предусмотреть вывод указания на максимальную ширину полотна у показанной марки.

В форме предусмотреть вывод указания на максимальную ширину полотна у показанной марки. Итоговая стоимость рассчитывается по указанному прайсу. (Пример - potolok-alyanse.ru/rasche...

Строка стоимости состоит из:

• Страна (ссылка на страну)

• Марка (ссылка на марку)

• Текст «ХХХХ руб. с монтажом»

• Максимальная ширина

Предусмотреть возможно изменения ссылок.

Отправка заявки

Состоит из полей

• Телефон (редактируемое, текстовое, с маской)

• Дропдаун (select, будет использоватся плагин selectbox для настойки стилей) с названием страны (выбор меняет поле с ценой в заявке),

• Поле с ценой в зависимости от выбранной страны

После расчета пользователю предлагается заполнить телефон и нажать кнопку «заказать». Данные поля с описанием заказа и ценой прописываются автоматически и их нельзя изменить.

После нажатия кнопки заказать данные отправляются на указанный email. Данные:

Тема: заказ с сайта

Телефон, выбор из дропдауна со страной, цена.

---

Данные расчетов по всем странам, а так же данные которые ввел пользователь (Площадь, Количество светильников,

Количество люстр, Длина плинтуса)

После отправки пользователь получает попап сообщение на 4 секунды. «Ваш заказ успешно отправлен! Мы свяжемся с вами в течении часа в рабочее время (с 9-00 до 21-00).»

Всего 7 стран.

11 лет назад
LiveSib
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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