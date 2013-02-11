Модернизация проекта 782.ru

$3000
Веб-программированиеЗакрыт10 заявок201 просмотр
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Система устарела, требуется программист который сможет разобраться с кодом и модернизировать, или написать похожий движок с усовершенствованными функциями. Конкретно интересует модернизация самой базы данных. http://www.782.ru/DB/ Возможность вести базу прямо в веб интерфейсе, добавлять фото, операторские и админские учетки, прикрутить оплату монета ру . более подробно готов обсуждать. Жду ваши предложения и стоимость.

11 лет назад
malushevsky2
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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