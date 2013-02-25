malushevsky2

Олег malushevsky2

 
50 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

PixelMaks
Максим 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
36 отзывов(-4)
$40
10 баллов
10 лет назад
Нужны шапки на сайт.
Отличный заказчик. Было приятно работать. Оплата в срок, чёткое и понятное разъяснение задачи. Рекомендую к сотрудничеству.
Все сделано в срок и все пожелания учтены... Спасибо за сотрудничество!!!
Ответный отзыв
Rhayader
50 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Удаленное администрирование веб- сервера.
получилось адекватное сотрудничество рекомендую
Быстро четко и профессионально! Еще раз спасибо...
Ответный отзыв