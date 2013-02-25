malushevsky2

http://doma-23.ru нужны еще две шапки для этого сайта.
- $40Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо разместить по доскам объявлений предложения о продаже земельных участков в Московской области...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо создание, консультация и ведение компании в Яндекс.Директе. Направление: Недвижимость Московской области, продажа земельных участков.Контекстная реклама9 заявокЗакрыт12 лет назад
На сервере. FreeBSD упала почта, нужно её восстановить, посмотреть состояние сервера и по необходимости привести его в порядок. Интересно долгосрочное сотрудничество. Все подробности в личку...Системное администрирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $3000
Система устарела, требуется программист который сможет разобраться с кодом и модернизировать, или написать похожий движок с усовершенствованными функциями. Конкретно интересует модернизация самой базы данных. http://www.782.ru/DB/ Возможность вести базу прямо в веб интерфейсе, добавлять фото, операторские ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт12 лет назад