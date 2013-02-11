Скрипты публикации новостей в свои группы ВВ и ФБ

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки105 просмотров
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Необходимо написать скрипты, которые будут создавать посты с новостями сайта в наших группах Вконтакте и Фейсбука.

Новости должны быть с картинками от имени группы. Пример группы с новостями: http://vk.com/iviru

Ваши скрипты будут вызываться из cron на строне нашего сервера.

Интеграцию ваших скриптов с сайтом возьмет на себя наш программист. От вас только правильно работающие скрипты постинга.

11 лет назад
ladynar
Андрей 
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
majestic
Денис 
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
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