Скрипты публикации новостей в свои группы ВВ и ФБ

Необходимо написать скрипты, которые будут создавать посты с новостями сайта в наших группах Вконтакте и Фейсбука.

Новости должны быть с картинками от имени группы. Пример группы с новостями: http://vk.com/iviru

Ваши скрипты будут вызываться из cron на строне нашего сервера.

Интеграцию ваших скриптов с сайтом возьмет на себя наш программист. От вас только правильно работающие скрипты постинга.