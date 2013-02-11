Скрипты публикации новостей в свои группы ВВ и ФБ

Добрый день дорогие фрилансеры) Дело такого порядка, мне необходим скрипт php для сайта, который раздает пользователям файлы по временным ссылкам, т.е пользователь на моем сайте находит нужный ему материал, переходит по нему и щелкает скачать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать скрипты, которые будут создавать посты с новостями сайта в наших группах Вконтакте и Фейсбука.
Новости должны быть с картинками от имени группы. Пример группы с новостями: http://vk.com/iviru
Ваши скрипты будут вызываться из cron на строне нашего сервера.
Интеграцию ваших скриптов с сайтом возьмет на себя наш программист. От вас только правильно работающие скрипты постинга.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Сайт на joomla 1.5. Необходим человек в совершенстве знающий эту СМS. Необходимо создание категорий, парсинг и т.д. Желательно из гор. Минска. Тех.задание пришлю в личку или на почтуВеб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть блог на движке wordpress, на нем менюшка с применением jquery + установил плагин "рецептов" сейчас конфликт и с подключением плагина менюшка перестала нормально работать. + в плагине рецептов закрыты комментарии по какой-то причине! Необходимо: - устранить ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
www_zshop_kz заходим в категорию, где можно отсортировать товары по цене или по заголовку. Нужно еще один фильтр внедрить - по бренду. При нажатии на бренд, чтобы выходили товары этого бренда из заданной категории. На скрине я показал ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуется периодическая доработка сайта на симфони: -- оптимизация скриптов -- мелкие доработки -- незамедлительное реагирование на возникающие ошибки на сайте, их исправление. Бюджет - до $300 в месяц, возможно больше, зависит от объема работ. Оплата за отработанные часы.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо помочь перенести часть html верстки на smarty.Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
CMS - DLE, шаблон адаптирован под 9.5. Нужно: 1. Сделать 3 колонки вместо 2 . 2. Уменьшить размер слайдера 3. Перенести навигацию в левую колонку 4. Изменить поля для добавлении новости. 6. Выбор города (сайт будет для каждого города предоставлять ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Задачи: - Небольшие правки шаблонов (вставить логотип, нарисовать шапку, переместить меню и т.д.) - Наполнение сайтов через визуальный редактор. Необходимые профессиональные навыки: - HTML/CSS - Adobe Photoshop График: 1-2 часа по будням, когда вам удобно. Суббота и воскресенье - выходные. Зарплата: 100-200$ ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Уважаемые фрилансеры. Задача такая, нужно самописный форум перенести на сайт, которы спроектирован на Python. Обязательно с сохранением УРЛов чтобы форум не просел в поисковиках. Форум большой. Ссылки скину на все в личку. Доступы исполнителю. Бюджет от ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад