Вебмастер, удаленка

после обсуждения общих вопросов и задач, нужно выполнить: 1. Подгонка шаблона под задачи сайта. (изменения меню, логотип, стиль(немного) и доп. расширения) 2. Дальнейшая поддержка сайта (по согласованию сторон). CMS - Joomla 2.5.6 шаблон - http://www.templatemonster.com/ru/joomla-templates-type/41252.html хостинг - reg.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задачи:
- Небольшие правки шаблонов (вставить логотип, нарисовать шапку, переместить меню и т.д.)
- Наполнение сайтов через визуальный редактор.
Необходимые профессиональные навыки:
- HTML/CSS
- Adobe Photoshop
График:
1-2 часа по будням, когда вам удобно.
Суббота и воскресенье - выходные.
Зарплата:
100-200$ в месяц.
На испытательный срок в 1 месяц зарплата 50$.
Просьба все резюме скидывать только на почту [email protected], в теме письма укажите "Вакансия – Вебмастер - weblancer".
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