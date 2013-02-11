Вебмастер, удаленка

Задача спарсить все каталоги по адресу http://www.clawsonmotorsports.com/fiche_select.asp?srt=mfg 1.Фактически нужно спарсить их в какой то свой движок, поддерживающий шаблоны, хотя бы header, footer, content, чтобы можно сверху снизу свой какой то контент вставить + авторизация админа 2. Движок ...