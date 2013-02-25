Интересует цена, сроки, порядок работы.
- Контекстная реклама31 заявкаЗакрыт7 лет назад
Пришло такое письмо. Нужна консультация опытного бухгалтера как быть и почему пришло? где ошибся?Бухгалтерские услуги1 исполнительЗавершен8 лет назад
Мы занимаемся созданием сайтов [url=http://saitviz.ru/]saitviz.ru/[/url] Все сайты визитки делаем на основе такового вот конструктора [url=http://saitviz.ru/designer.php]saitviz.ru/designer.php[/url] Качество мягко говоря не из лучших. Нужно сделать действительно красивый и современный. Интересует бюджет, сроки и примеры аналогичных ваших работ. Также пишите, пожалуйста, скайп для связи.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
VPS на majordomo На яндекс письма часто попадают в спам На гугл приходят через раз. На mail.ru вообще не приходят. Нужно сделать чтобы четко всегда все приходило. Интересует стоимость и сроки! Просьба сразу писать skype для связиСистемное администрирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
Все нужно сделать чтобы на файлах работало! ЦМС самописная, ее нужно будет доработать. Там все просто. ПРОСЬБА! Пишите цену, сроки и ПРИМЕРЫ РАБОТ!Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Доделать к поиску всплывающие подсказки у сайта http://poisksnov.ru/ как у гугла и яндекса ПРОСЬБА сразу писать скайп для связи с вами!!!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $250
Вакансия: Вебмастер, удаленка Задачи: - Правки шаблонов (вставить логотип, нарисовать шапку, переместить меню и т.д.) - Наполнение сайтов через визуальный редактор Tinymce Необходимые профессиональные навыки: - HTML/CSS - Adobe Photoshop - JS, AJAX (желательно) График: По будням - 2 часа (в ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5000
Нужно настроить контекстную рекламу на Яндексе таким образом, чтобы она давала в день примерно 5 заявок вот на этом лендинге http://saitviz.ru/1.php. Лендинг можем доработать, как скажите. Цена заявки должна быть в итоге не дороже 200 рублей. То ...Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно писать разнообразные, как правило, простые скрипты. График работы: 1-2 часа по будням, когда вам удобно. Воскресенье и суббота - выходной. Зарплата: 100-200$ в месяц. Испытательный срок 2 недели, зарплата минимальная на это время. Просьба все резюме скидывать строго ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $1000
Нужен вебмастер и менеджер в одном лице. Вы будете заниматься созданием сайтов, как правило, простых (примеры saitviz.ru/portfolio.html) и общением с клиентами, но только по созданию, доработкам и наполнению сайтов. Всеми вопросами, связанными с рекламой (контекст, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно писать разнообразные, как правило, простые скрипты. График работы: 1-2 часа по будням, когда вам удобно. Воскресенье и суббота - выходной. Зарплата: 100-200$ в месяц. На испытательный срок в 1 месяц зарплата 50$.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Задачи: - Небольшие правки шаблонов (вставить логотип, нарисовать шапку, переместить меню и т.д.) - Наполнение сайтов через визуальный редактор. Необходимые профессиональные навыки: - HTML/CSS - Adobe Photoshop График: 1-2 часа по будням, когда вам удобно. Суббота и воскресенье - выходные. Зарплата: 100-200$ ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Задачи: - Небольшие доработки сайтов (дрисовать логотип, шапку, иконк, кнопки и т.д.) - иногда, простенький дизайн с нуля График: 1-2 часа по будням, когда вам удобно. Суббота и воскресенье - выходные. Зарплата: 100-200$ в месяц. На испытательный срок в 1 ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно писать разнообразные, как правило, простые скрипты. График работы: 1-2 часа по будням, когда вам удобно. Воскресенье и суббота - выходной. Зарплата: 200-300$ в месяц. На испытательный срок в 1 месяц зарплата 100$. Просьба все резюме скидывать строго на ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад