TOP-SAIT

Юрий Мальков TOP-SAIT

 
37 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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недостаточно оценок
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$10
выплачено фрилансерам
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  • Сделать конструктор сайтов

    Мы занимаемся созданием сайтов [url=http://saitviz.ru/]saitviz.ru/[/url]  Все сайты визитки делаем на основе такового вот конструктора [url=http://saitviz.ru/designer.php]saitviz.ru/designer.php[/url]  Качество мягко говоря не из лучших.  Нужно сделать действительно красивый и современный.  Интересует бюджет, сроки и примеры аналогичных ваших работ.  Также пишите, пожалуйста, скайп для связи.

    Сайт-визитка
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Наладить отправку писем с VPS через mail()

    VPS на majordomo  На яндекс письма часто попадают в спам На гугл приходят через раз. На mail.ru вообще не приходят. Нужно сделать чтобы четко всегда все приходило. Интересует стоимость и сроки!  Просьба сразу писать skype для связи

    Системное администрирование8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Вакансия: Вебмастер, удаленка

    $250

    Вакансия: Вебмастер, удаленка Задачи: - Правки шаблонов (вставить логотип, нарисовать шапку, переместить меню и т.д.) - Наполнение сайтов через визуальный редактор Tinymce Необходимые профессиональные навыки: - HTML/CSS - Adobe Photoshop - JS, AJAX (желательно) График: По будням - 2 часа (в ...

    JavascriptHTMLCSSAjaxPhotoshop
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настроить Директ

    $5000

    Нужно настроить контекстную рекламу на Яндексе таким образом, чтобы она давала в день примерно 5 заявок вот на этом лендинге http://saitviz.ru/1.php. Лендинг можем доработать, как скажите. Цена заявки должна быть в итоге не дороже 200 рублей. То ...

    PHP
    Контекстная реклама2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • PHP-программист, удаленка

    Нужно писать разнообразные, как правило, простые скрипты. График работы: 1-2 часа по будням, когда вам удобно. Воскресенье и суббота - выходной. Зарплата: 100-200$ в месяц. Испытательный срок 2 недели, зарплата минимальная на это время. Просьба все резюме скидывать строго ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Вебмастер + менеджер, удаленка

    $1000

    Нужен вебмастер и менеджер в одном лице. Вы будете заниматься созданием сайтов, как правило, простых (примеры saitviz.ru/portfolio.html) и общением с клиентами, но только по созданию, доработкам и наполнению сайтов. Всеми вопросами, связанными с рекламой (контекст, ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • PHP-программист, удаленка

    Нужно писать разнообразные, как правило, простые скрипты. График работы: 1-2 часа по будням, когда вам удобно. Воскресенье и суббота - выходной. Зарплата: 100-200$ в месяц. На испытательный срок в 1 месяц зарплата 50$.

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Вебмастер, удаленка

    Задачи: - Небольшие правки шаблонов (вставить логотип, нарисовать шапку, переместить меню и т.д.) - Наполнение сайтов через визуальный редактор. Необходимые профессиональные навыки: - HTML/CSS - Adobe Photoshop График: 1-2 часа по будням, когда вам удобно. Суббота и воскресенье - выходные. Зарплата: 100-200$ ...

    HTMLCSSPhotoshop
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Веб-дизайнер, удаленка

    Задачи: - Небольшие доработки сайтов (дрисовать логотип, шапку, иконк, кнопки и т.д.) - иногда, простенький дизайн с нуля График: 1-2 часа по будням, когда вам удобно. Суббота и воскресенье - выходные. Зарплата: 100-200$ в месяц. На испытательный срок в 1 ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • PHP-программист, удаленка

    Нужно писать разнообразные, как правило, простые скрипты. График работы: 1-2 часа по будням, когда вам удобно. Воскресенье и суббота - выходной. Зарплата: 200-300$ в месяц. На испытательный срок в 1 месяц зарплата 100$. Просьба все резюме скидывать строго на ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
kolasya
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Нужна консультация бухгалтера (Пришло письмо о камеральной )
Заказчик все время был онлайн, быстро отвечал и задавал свои вопросы, поэтому с задачей справились буквально за час.
Все отлично. Подробно и понятно. Видно человек с опытом! Ни грамма не пожалел денег.
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