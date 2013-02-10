Разработка flash калькулятора

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки123 просмотра
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Здравствуйте!

Для разработки калькулятора для расчета стоимости шкафов-купе требуется flash программист и дизайнер. Функционал схожий с http://www.ronikon.ru/act-view/page-260/ .

Желательно и дизайнер и программист в одном лице, чтоб выполнить работу под ключ. Но рассмотрим различные варианты.

Подробности ТЗ можно обсудить в скайпе vadim_berdyansk. Возможно дальнейшее сотрудничество.

Предлагайте стоимость и сроки выполнения данной работы.

Спасибо!

11 лет назад
vadim_berdyansk
Вадим 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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