Разработка flash калькулятора

Нужен программист для сайта закупайка.рф на постоянной основе. Сайт запущен и работает 1.5 года, но есть много доработок и усовершенствований (новые сервисы, новые функции, юзабилити и т.д.) з/п 20 000 р в мес при 8 часовой работе ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Для разработки калькулятора для расчета стоимости шкафов-купе требуется flash программист и дизайнер. Функционал схожий с http://www.ronikon.ru/act-view/page-260/ .
Желательно и дизайнер и программист в одном лице, чтоб выполнить работу под ключ. Но рассмотрим различные варианты.
Подробности ТЗ можно обсудить в скайпе vadim_berdyansk. Возможно дальнейшее сотрудничество.
Предлагайте стоимость и сроки выполнения данной работы.
Спасибо!
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