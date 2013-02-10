Библиотека для работы с api Вконтакте

Нужен программист для сайта закупайка.рф на постоянной основе. Сайт запущен и работает 1.5 года, но есть много доработок и усовершенствований (новые сервисы, новые функции, юзабилити и т.д.) з/п 20 000 р в мес при 8 часовой работе ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте на asp.net, пользователю нужно дать возможность авторизироваться через социальную сеть vk. Также библиотека должна дать возможность работать с аккаутном пользователя, а именно публиковать на стене, получать список его друзей, его фото, музыку и видео.
Язык программирования C#, возможно javascript по договоренности
В итоге получается функционал:
1) Аутентификация и получение на выходе уникального id пользователя, доступ к его персональным данным и стене
2) Проверка, авторизирован пользователь или нет
3) Публикация на стене
4) Получение списка друзей, их фото профиля
5) Получение ссылок на фото, видео и музыку авторизированного пользователя.
Это вкратце. Все детали в личку. Инетересует сроки и стоимость создания такой библиотеки
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