Библиотека для работы с api Вконтакте

На сайте на asp.net, пользователю нужно дать возможность авторизироваться через социальную сеть vk. Также библиотека должна дать возможность работать с аккаутном пользователя, а именно публиковать на стене, получать список его друзей, его фото, музыку и видео.

Язык программирования C#, возможно javascript по договоренности

В итоге получается функционал:

1) Аутентификация и получение на выходе уникального id пользователя, доступ к его персональным данным и стене

2) Проверка, авторизирован пользователь или нет

3) Публикация на стене

4) Получение списка друзей, их фото профиля

5) Получение ссылок на фото, видео и музыку авторизированного пользователя.

Это вкратце. Все детали в личку. Инетересует сроки и стоимость создания такой библиотеки