Разработка на ExtJS

Тестовое задание выполнил. Получил аванс 10 тысяч рублей. Результата от Михаила "нулевой". С первым заданием не справился - ну ладно, оно действительно сложное было. Второе обещал прислать в воскресенье - понедельник, сказал сложностей нет, и с тех пор ничего.