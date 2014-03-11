Разработка на ExtJS

$1000
Веб-программированиеЗавершен3 заявки313 просмотров
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Поддержка CRM. Длительная занятость. Тестовая задача: Написать простой компонент, производный от Ext.Window, который получает в конструктор JSON-конфиг формы и модель, отображает форму и загружает ее данными из модели. Использовать ExtJS 4.

11 лет назад
cardlab
Илья 
54 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранные исполнители
Suhoij
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$1000
30 дней
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
ProgPHP
Михаил 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$1000
30 дней
Тестовое задание выполнил. Получил аванс 10 тысяч рублей. Результата от Михаила "нулевой". С первым заданием не справился - ну ладно, оно действительно сложное было. Второе обещал прислать в воскресенье - понедельник, сказал сложностей нет, и с тех пор ничего.
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