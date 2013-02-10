Нужен скрипт сайта

Для сайта существует шаблон PDF, на каждой странице при клике на ссылку генерируется версия в формате PDF. Необходимо доработать шаблон в соответствии с дизайном, подправить стиль, оформление, шрифты. Оплата по факту утверждения, вебмани.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нужен рип сайта soccerstats.com (уникальный дизайн и полностью на русском)
Сразу предлагайте стоимость и срок выполнения. ICQ 659739909
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