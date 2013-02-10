Нужен скрипт сайта

Необходимо сделать плагин аналогичный этому http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nNgs0aAgr24 Функционал должен быть 1 в 1 как в примере, т.е. суть в том, чтобы плагин позволял добавить кнопку на страницу, которая позволяла бы через фэйсбук открывать доступ к контенту или ...