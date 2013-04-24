Bitrix: сделать страничку, поправить шапку

$100
Веб-программированиеЗавершен1 заявка156 просмотров
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Нужно:

1. Заменить лого на составное из 2-х картинок. (лого уже есть анимированное)

1.1. 1 часть анинированная, вывод флэш для настольных систем и вывод гиф для мобильных.

2. Создать страничку вакансии на инфоблоках (дизайн скопировать с существующей)

2.1 вид странички - набор заголовков, при клике на заголовок показывается описание.

2.2. в админке добавление вакансий заголовок \описание

2.3. активация\деактивация вакансии.

2.4 задание периода активности.

3. Добавить в шапку слово вакансии в виде ссылки на страничку п2.

срок 2 дня максимум.

11 лет назад
proekt458
Михаил 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
danilakorovin
Данила 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$100
2 дня
Все отлично, быстро и качественно.
Сотрудничество с Михаилом прошло благополучно, большое спасибо за задачу.
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