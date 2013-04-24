Bitrix: сделать страничку, поправить шапку

Для сайта существует шаблон PDF, на каждой странице при клике на ссылку генерируется версия в формате PDF. Необходимо доработать шаблон в соответствии с дизайном, подправить стиль, оформление, шрифты. Оплата по факту утверждения, вебмани.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно:
1. Заменить лого на составное из 2-х картинок. (лого уже есть анимированное)
1.1. 1 часть анинированная, вывод флэш для настольных систем и вывод гиф для мобильных.
2. Создать страничку вакансии на инфоблоках (дизайн скопировать с существующей)
2.1 вид странички - набор заголовков, при клике на заголовок показывается описание.
2.2. в админке добавление вакансий заголовок \описание
2.3. активация\деактивация вакансии.
2.4 задание периода активности.
3. Добавить в шапку слово вакансии в виде ссылки на страничку п2.
срок 2 дня максимум.
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