Разработка на Битрикс. От 10 000 руб. Опыт – более 7 лет. В срок.
Сайты на Битрикс, программирование, интеграция, поддержка сайтов на Bitrix
Разработка сайтов-визиток, промо-сайтов, корпоративных сайтов и порталов, каталогов и Интернет-магазинов.
Все проекты выполняются только на CMS 1C-Bitrix.
Отзывы и портфолио: https://www.fl.ru/users/hzKilla/opinions/
Предоплата 50%
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
12 лет назад
Все отлично, быстро и качественно.
Ответный отзыв
Сотрудничество с Михаилом прошло благополучно, большое спасибо за задачу.
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