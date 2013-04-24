danilakorovin

Данила danilakorovin

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Разработка на Битрикс. От 10 000 руб. Опыт – более 7 лет. В срок.

Сайты на Битрикс, программирование, интеграция, поддержка сайтов на Bitrix

Разработка сайтов-визиток, промо-сайтов, корпоративных сайтов и порталов, каталогов и Интернет-магазинов.

Все проекты выполняются только на CMS 1C-Bitrix.

Отзывы и портфолио: https://www.fl.ru/users/hzKilla/opinions/

Предоплата 50%

Отзывы заказчиков

proekt458
Михаил 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Bitrix: сделать страничку, поправить шапку
Все отлично, быстро и качественно.
Сотрудничество с Михаилом прошло благополучно, большое спасибо за задачу.
Ответный отзыв
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