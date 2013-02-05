proekt458

Михаил proekt458

 
38 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Продвижение клиники

    $5000

    Сайт клиники, направление психология. Обеспечить на второй месяц работы 70 звонков. Регион Москва и ближнее Подмосковье. Сайту 2 года, продвижения поискового не велось. Бюджет 176.000 рублей за первые 2 месяца работы Способы белые. В бюджет ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продвижение сайта финансовой компании

    $2500

    регионы: Москва Обнинск Брянск Железногорск Орёл Тула Рязань Губкин Тамбов Воскресенск Коломна Ногинск Орехово-Зуево Калуга Орел Рязань Тула Нижний Новгород Ярославль сайт не продвигался. домену 2 года cms bitrix без директа и адворкса. требуемые результаты: 3 мес – 200 6 мес – 400 12 мес – 1500 * увеличение городов продвижения в 2 раза. 24 мес – 5000 уникальных посетителей в сутки. бюджет на первые ...

    Битрикс
    Поисковые системы (SEO)25 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продвижение клиники

    $2500

    сайт клиники, направление психология. Обеспечить на второй месяц работы 50 звонков, не использую директ и адворкс. Регион Москва и ближнее Подмосковье. Сайту 2 года, продвижения поискового не велось. Бюджет 60к на первый месяц, с увеличением в последующие. Способы белые. В бюджет ...

    Поисковые системы (SEO)31 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продвижение сайта клиники

    $2500

    Есть сайт клиники, направление психология Ранее не продвигался, домену 2 года, cms modx. Требуется обеспечить 50 звонков в месяц не используя директ и адворкс в период с 15 сентября по 15 октября. Если результаты достигнуты, увеличение бюджета на ...

    MODX
    Поисковые системы (SEO)23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать слайдер с движущимися изображенияи

    $50

    Дизайн есть, нужно сверстать и разместить на сайте, сайт html. полоска с движужимися изображениями, изображения берутся из папки, при наведении движение останавливается, и картинка становится цветной. подробнее в файле.

    HTML
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Одностраничный сайт с лк

    $500

    дизайн будит. промо сайт с ЛК пользователей, с описанием акции, для участие в акции пользователь должен совершить определенные действия в соц сетях. сайт должен это отследить и зафиксировать. нужно: программная часть сайта верста 1 страницы и лк по цене ...

    Ajax
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт для копирования из форм windows (Москва)

    $1000

    Задача скопировать данные из бд эмуляируя действия пользователя, путем перебора всех записей БД взаимодействую с интерфейсом. Работа только для Москвы, потребуется как минимум встретиться для постановки задачи, срок максимум 5 дней.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Bitrix: сделать страничку, поправить шапку

    $100

    Нужно: 1. Заменить лого на составное из 2-х картинок. (лого уже есть анимированное) 1.1. 1 часть анинированная, вывод флэш для настольных систем и вывод гиф для мобильных. 2. Создать страничку вакансии на инфоблоках (дизайн скопировать с существующей) 2.1 вид ...

    Битрикс
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Текст для баннера медицинской тематики

    $50

    Требуется для баннера формат 240х400 Пример http://clip.corp.mail.ru/clip/m0/1359367520-clip-27kb-pPwV0g8vXx0N.jpg текст об услугах VIP клиники психического здоровья. задачи: заметно, кратко, стимулирует желание кликнуть. для 2 баннеров одинаковых тексты разные: 1. лечение алкоголизма\запоя\помощь при наркомании. 2. лечение фобий, психических расстройств, тренинги личностного роста.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Простая программа проверки почты

    нужна программа проверки заголовков почты, не обязателен интерфейс редактирования и просмотра почты. настраиваемые параметры ящик для проверки 1 ящик для проверки 2 ящик для уведомлений адреса серверов pop3, smtp, логин, пароль, порт, ssl, проверка подлинности пользователя. интервал проверки проверяемый отправитель функции: проверка залоговков почты ...

    SMTP
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Текст медицинской тематики

    Задача составить письмо для клиентов, требуется сообщить об услугах, заинтересовать, чтобы письмо открыли тема+тело письма объем как можно меньше нужны письма по 2 темам: Неврозах — депрессиях, панических атаках. Нарокологии — выведения из запоя, лечение ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Текст

    Задача составить письмо для клиентов, требуется сообщить об услугах, заинтересовать, чтобы письмо открыли

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Modx календарь + расписание

    $50

    cms modx вот страничка, нужен функционал: в админке нужно организовать ввод фио-дата-время с-время по на страничке по кнопке вывести календарик, в календаре выбирается дата с которой отобразить расписание. формируется и отображается таблица расписаний приема на ...

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
danilakorovin
Данила 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Bitrix: сделать страничку, поправить шапку
Сотрудничество с Михаилом прошло благополучно, большое спасибо за задачу.
Все отлично, быстро и качественно.
Ответный отзыв
r00tGER
Кирилл 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Простая программа проверки почты
Отлично поработали!
+
Ответный отзыв
kraftd
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$15
10 баллов
11 лет назад
3д анимация лого на flash
Отлично поработали, буду рад новому заданию)
Отлично, все пожелания учтены, всегда на связи.
Ответный отзыв
Brysnika
Татьяна 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Текст для баннера медицинской тематики
Сотрудничеством довольна. Своевременная оплата в полном объеме. Рекомендую!
Оригинально и в срок.
Ответный отзыв