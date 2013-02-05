Нужно отснять, смонтировать, озвучить. Москва. Актеры и место съемок наши. Сценарий, частичный для оценки прикреплен
- Видеомонтажнет заявокЗакрыт10 лет назад
- $5000
Сайт клиники, направление психология. Обеспечить на второй месяц работы 70 звонков. Регион Москва и ближнее Подмосковье. Сайту 2 года, продвижения поискового не велось. Бюджет 176.000 рублей за первые 2 месяца работы Способы белые. В бюджет ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $2500
регионы: Москва Обнинск Брянск Железногорск Орёл Тула Рязань Губкин Тамбов Воскресенск Коломна Ногинск Орехово-Зуево Калуга Орел Рязань Тула Нижний Новгород Ярославль сайт не продвигался. домену 2 года cms bitrix без директа и адворкса. требуемые результаты: 3 мес – 200 6 мес – 400 12 мес – 1500 * увеличение городов продвижения в 2 раза. 24 мес – 5000 уникальных посетителей в сутки. бюджет на первые ...Поисковые системы (SEO)25 заявокЗакрыт10 лет назад
- $2500
сайт клиники, направление психология. Обеспечить на второй месяц работы 50 звонков, не использую директ и адворкс. Регион Москва и ближнее Подмосковье. Сайту 2 года, продвижения поискового не велось. Бюджет 60к на первый месяц, с увеличением в последующие. Способы белые. В бюджет ...Поисковые системы (SEO)31 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $2500
Есть сайт клиники, направление психология Ранее не продвигался, домену 2 года, cms modx. Требуется обеспечить 50 звонков в месяц не используя директ и адворкс в период с 15 сентября по 15 октября. Если результаты достигнуты, увеличение бюджета на ...Поисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Дизайн есть, нужно сверстать и разместить на сайте, сайт html. полоска с движужимися изображениями, изображения берутся из папки, при наведении движение останавливается, и картинка становится цветной. подробнее в файле.Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
дизайн будит. промо сайт с ЛК пользователей, с описанием акции, для участие в акции пользователь должен совершить определенные действия в соц сетях. сайт должен это отследить и зафиксировать. нужно: программная часть сайта верста 1 страницы и лк по цене ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Задача скопировать данные из бд эмуляируя действия пользователя, путем перебора всех записей БД взаимодействую с интерфейсом. Работа только для Москвы, потребуется как минимум встретиться для постановки задачи, срок максимум 5 дней.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно: 1. Заменить лого на составное из 2-х картинок. (лого уже есть анимированное) 1.1. 1 часть анинированная, вывод флэш для настольных систем и вывод гиф для мобильных. 2. Создать страничку вакансии на инфоблоках (дизайн скопировать с существующей) 2.1 вид ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
нужно анимировать лого3D-графика1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Требуется для баннера формат 240х400 Пример http://clip.corp.mail.ru/clip/m0/1359367520-clip-27kb-pPwV0g8vXx0N.jpg текст об услугах VIP клиники психического здоровья. задачи: заметно, кратко, стимулирует желание кликнуть. для 2 баннеров одинаковых тексты разные: 1. лечение алкоголизма\запоя\помощь при наркомании. 2. лечение фобий, психических расстройств, тренинги личностного роста.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Требуется: Баннеры с элементом анимации,Баннеры12 заявокЗакрыт11 лет назад
нужна программа проверки заголовков почты, не обязателен интерфейс редактирования и просмотра почты. настраиваемые параметры ящик для проверки 1 ящик для проверки 2 ящик для уведомлений адреса серверов pop3, smtp, логин, пароль, порт, ssl, проверка подлинности пользователя. интервал проверки проверяемый отправитель функции: проверка залоговков почты ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен11 лет назад
Задача составить письмо для клиентов, требуется сообщить об услугах, заинтересовать, чтобы письмо открыли тема+тело письма объем как можно меньше нужны письма по 2 темам: Неврозах — депрессиях, панических атаках. Нарокологии — выведения из запоя, лечение ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Задача составить письмо для клиентов, требуется сообщить об услугах, заинтересовать, чтобы письмо открылиКопирайтинг8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $180
modx revoВеб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
cms modx вот страничка, нужен функционал: в админке нужно организовать ввод фио-дата-время с-время по на страничке по кнопке вывести календарик, в календаре выбирается дата с которой отобразить расписание. формируется и отображается таблица расписаний приема на ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуется допилить сайт на bitrix,Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад