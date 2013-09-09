Продвижение клиники

$5000
Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка148 просмотров
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Сайт клиники, направление психология.

Обеспечить на второй месяц работы 70 звонков.

Регион Москва и ближнее Подмосковье.

Сайту 2 года, продвижения поискового не велось.

Бюджет 176.000 рублей за первые 2 месяца работы

Способы белые.

В бюджет должны входить работы по сайту, для оптимизации конверсии.

Оплата только на счет в банке частному лицу, либо безнал.

Премия в случае достижения результатов 52.000 рублей, выплачивается по достижении 70 звонков во второй месяц работы.

Основные условия, в прикрепленном договоре.

10 лет назад
proekt458
Михаил 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Adlers
Андрей 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
140 отзывов
10 лет назад
$8000
61 день
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