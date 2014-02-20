Продвижение сайта бюро переводов

$500
Поисковые системы (SEO)Завершен25 заявок393 просмотра
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Все еще ищу! Отредактировала описание проекта 30.10.2013:

Ищем оптимальное предложение по продвижению нашего сайта: http://communic.com.ua/

Конкуренция довольно высокая: https://www.google.com.ua/?gws_rd=cr&ei=86suUpvoGvTS4QSd6YHgCA#q=%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5

Интересует только "белая" раскрутка! Никаких накручиваний, нетематических ссылок и т.п.

В основном интересует Гугл и регион Киев-Киевская обл. Немного Яндекса, Россия.

Бюджет: 300-600 у.е./мес. Оплата по б/н (ТОВ/ФОП, без НДС).

Контент пишем сами. Своего программиста нет - интересует полный комплект услуг, включая работу с кодом (оптимизация лендинговых страниц), которая входит в стоимость.

Ждем предложений!

10 лет назад
Vi_translator
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
ListOn
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$200
30 дней
Отличная работа! Все сделано четко в рамках ТЗ. Есть результат. Очень адекватный исполнитель, с которым легко и удобно работать. Быстро реагирует на запросы, всегда на связи. Рекомендую!
С Викторией сложилось плодотворное сотрудничество. Рекомендую как адекватного заказчика - уточняет все детали проекта, обговаривает все спорные вопросы, всегда на связи, если нужно что-нибудь уточнить, и, конечно, оплата точно в срок.
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