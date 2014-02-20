Продвижение сайта бюро переводов

Регистрация сайта в каталогах и написание ключевых Нужен человек который реально знает и работает с этим , первоночально интересно только написание ключевых слов для поисковиков потом все остальное оплата ЯД по факту ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Все еще ищу! Отредактировала описание проекта 30.10.2013:
Ищем оптимальное предложение по продвижению нашего сайта: http://communic.com.ua/
Конкуренция довольно высокая: https://www.google.com.ua/?gws_rd=cr&ei=86suUpvoGvTS4QSd6YHgCA#q=%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5
Интересует только "белая" раскрутка! Никаких накручиваний, нетематических ссылок и т.п.
В основном интересует Гугл и регион Киев-Киевская обл. Немного Яндекса, Россия.
Бюджет: 300-600 у.е./мес. Оплата по б/н (ТОВ/ФОП, без НДС).
Контент пишем сами. Своего программиста нет - интересует полный комплект услуг, включая работу с кодом (оптимизация лендинговых страниц), которая входит в стоимость.
Ждем предложений!
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