Продвижение сайта

Нужен специалист, который проанализирует составленное семантическое ядро и скорректирует/дополнит его. А также, проанализирует сайт на предмет его оптимизированности под поисковики (сами исправления будет вносить мой программист). В предложении указывайте цену и примеры оптимизированных вами сайтов. Возможно, ...