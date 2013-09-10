Сделать комплексный аудит интернет-магазина

Спасибо за действительно качественный анализ сайта!!! На 50-ти страницах получилось. Артем предоставил наиподробнейший отчет по сайту, ошибкам в коде, недочетам в SEO. Грамотные и качественные рекомендации, которые уже начали исполнять. Рекомендации по оптимизации скорости сайта тоже довольно качественные, как разработчик - на многое не обращал внимание. Спасибо!