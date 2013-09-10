Сделать комплексный аудит интернет-магазина

$500
Поисковые системы (SEO)Завершен8 заявок181 просмотр
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Добрый день!

Требуется сделать комплексный SEO аудит недавно созданного интернет-магазина: klimatmira.ru

Предложить цены про продвижению по выгодным!!! ключевым словам цена/качество!

Интересует:

- внутренняя оптимизация

- какие ошибки на сайте и советы по их исправлению

- советы по каким ключам продвигать (реальные, от которых будут целевые посетители)

- рекомендации по скорости загрузки сайта

и прочее.

10 лет назад
samoilotkin
Андрей 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
DarkSkyX
Артем 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$500
4 дня
Спасибо за действительно качественный анализ сайта!!! На 50-ти страницах получилось. Артем предоставил наиподробнейший отчет по сайту, ошибкам в коде, недочетам в SEO. Грамотные и качественные рекомендации, которые уже начали исполнять. Рекомендации по оптимизации скорости сайта тоже довольно качественные, как разработчик - на многое не обращал внимание. Спасибо!
Поставлено четкое ТЗ, согласно которому без потерь времени на разъяснения приступил к работе. Спасибо за сотрудничество!
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