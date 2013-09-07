Здравствуйте, у меня интернет магазин не шаблонный, нужно оптимизировать страницы под мои ключи и научить меня дальнейшему продвижению...
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Нужно прокачать продвинуть сайт http://xstar.ru , оплата по результату.
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