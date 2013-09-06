Seo - специалист (семантик)

Здравствуйте, у меня интернет магазин не шаблонный, нужно оптимизировать страницы под мои ключи и научить меня дальнейшему продвижению...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача
Собирать ключ. слова, группировать разумно.
Определять целевые страницы для групп слов.
Ставить задачу копирайтеру
Дополнительно: написание тайтлов, дискриптион
Оплата от кол-ва ключ. слов или от кол-ва заданий копирайтеру.
Поможем повысить квалификацию. Работа на постоянной основе.
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Требуется побрать НЧ и СЧ ключи для Украины. Тематика - Психология. Направления: психологическая помощь психологическая консультация помощь психолога семейная консультация психологическая семейная консультация психотерапия психология психологическое консультирование Консультация психолога индивидуальная психотерапия для взрослых и подростков кризисная психотерапия гештальттерапия арттерапияПоисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $150
Ищем партнера, который бы взял развитие нашего интернет-проекта e-ks.ru под крылышко и занедорого. Поставка и производство электротехнического оборудования промышленным предприятиям. SEO-оптимизация+контент-менеджмент. Требуется внятный план работ, какие результаты будут получены, цена и сроки.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Требуется SERM в Google.com.ua по 2 региональным кеям, кейворды выдам в приватные сообщения. Необходимо забить топ-5 нужными статьями.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужно оптимизировать сайт и исправить все ошибки на сайте! http://eurospace.com.ua/Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен сделать аудит сайтов по увеличению посещаемости. Сайтов 5 штук. Посещаемость на всех разная от 10 до 50 человек. Нужно 80-100 на каждом сайте. Цены договорные.Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт10 лет назад
Составить технически грамотные разбавленные анкоры. По 100 анкоров для каждого из сайтов, всего 8 сайтов. Ключи предоставляю. Сроки 1 день. Пишите цены.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $10000
Нужен исполнитель на постоянную работу продвижение сайта грамотная оптимизация сайта, как внутрянная так и внешняя оптимизация (код, теги, дискрипшен и прочее) продвижение в Вконтакте (группа, увеличение участников и отдачи) продвижение в Одноклассниках (группа, увеличение участников и отдачи) продвижение ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт10 лет назад
Новый сайт - необходимо массовая регистрация в каталогах, создание групп, страниц в соц.сетях, гугл-аналитикс и другие сервисы - настроитьПоисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт10 лет назад