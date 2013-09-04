Seo-специалист.

Создание семантического ядра и оптимизация сайта по ключевым словам. Сайт небольшой, 46 страниц всего в нем пока. Если это важно, то сайт на битриксе. Тематика стойматериалы, теплоизоляция. Регион Россия, Санкт-Петербург
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен исполнитель на постоянную работу
продвижение сайта
грамотная оптимизация сайта, как внутрянная так и внешняя оптимизация (код, теги, дискрипшен и прочее)
продвижение в Вконтакте (группа, увеличение участников и отдачи)
продвижение в Одноклассниках (группа, увеличение участников и отдачи)
продвижение в Фейсбуке (группа, увеличение участников и отдачи)
продвижение в Твиттере (группа, увеличение участников и отдачи)
продвижение в Линкэдин (группа, увеличение участников и отдачи)
ведение сервиса подписных рассылок
размещение сайта на тематических ресурсах
и также многие другие способы (предложенные вами)
оплата этапами на ВМ или ЯД
доходность до 10000 у.е.
подробностии вопросы по скайпу, указывайте ваш скайп
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