Seo-специалист.

$10000
Поисковые системы (SEO)Закрыт12 заявок215 просмотров
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Нужен исполнитель на постоянную работу

продвижение сайта

грамотная оптимизация сайта, как внутрянная так и внешняя оптимизация (код, теги, дискрипшен и прочее)

продвижение в Вконтакте (группа, увеличение участников и отдачи)

продвижение в Одноклассниках (группа, увеличение участников и отдачи)

продвижение в Фейсбуке (группа, увеличение участников и отдачи)

продвижение в Твиттере (группа, увеличение участников и отдачи)

продвижение в Линкэдин (группа, увеличение участников и отдачи)

ведение сервиса подписных рассылок

размещение сайта на тематических ресурсах

и также многие другие способы (предложенные вами)

оплата этапами на ВМ или ЯД

доходность до 10000 у.е.

подробностии вопросы по скайпу, указывайте ваш скайп

10 лет назад
fafin
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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