Регистрация сайта на досках объявлений и сайтах

Здравствуйте!

Нужно зарегистрировать сайт на трастовых досках объявлений и тематических сайтах (где вносятся данные о компании) с не низкими пузомерками.

Все объявления и информация о компании должны быть обязательно с ПРЯМОЙ ссылкой (пусть иnofollow, но прямые) на сайт.

После чего предоставить отчет по всем ссылкам.

Жду от Вас предложений.