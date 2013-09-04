Регистрация сайта на досках объявлений и сайтах

Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки126 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Нужно зарегистрировать сайт на трастовых досках объявлений и тематических сайтах (где вносятся данные о компании) с не низкими пузомерками.

Все объявления и информация о компании должны быть обязательно с ПРЯМОЙ ссылкой (пусть иnofollow, но прямые) на сайт.

После чего предоставить отчет по всем ссылкам.

Жду от Вас предложений.

10 лет назад
wb-work
Сергей 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
15 дней назад
  • Похожие заказы

  • SEO-специалист.

    $1500

    Требование к кандидату: Исполнительность, Ответственность, Внимательность, Результативность, Желание зарабатывать деньги. Если у вас нету выше перечисленного, просьба не беспокоить и не тратить наше время. От нас. Заробатная Плата 1000$ - 1500$ В зависимости от проектов. От вас: - ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание семантического ядра и оптимизация сайта

    Создание семантического ядра и оптимизация сайта по ключевым словам. Сайт небольшой, 46 страниц всего в нем пока. Если это важно, то сайт на битриксе. Тематика стойматериалы, теплоизоляция. Регион Россия, Санкт-Петербург

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • SEO оптимизация сайта

    Требуется оптимизация сайта под поисковые системы. В дальнейшем, его продвижение. Так как проект новый, бюджет ограничен. Поэтому разбиваю на этапы: сначала оптимизация, потом продвижение)) Выбор специалиста буду осуществлять по стоимости за работу. Причина? Причина проста: проект новый, дохода ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Продвижение сайтов в топ .

    $1000

    Интересует продвижение сайтов (Адулт тематики) в поисковой выдаче google под USA аудиторию... Только опытные специалисты, готовые выполнить проект в кратчайшие сроки... Ваши контакты мне в личку...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать семантику

    Необходимо подобрать максимально эффективные запросы для увеличения посещаемости сайта www.moscowbars.ru Сайт уже по многим запросам в топе, но необходимо подобрать большое количество запросов, которые близко к топу(и дадут в топе большой эффект), а также недорогие ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продвижение сайта финансовой компании

    $2500

    регионы: Москва Обнинск Брянск Железногорск Орёл Тула Рязань Губкин Тамбов Воскресенск Коломна Ногинск Орехово-Зуево Калуга Орел Рязань Тула Нижний Новгород Ярославль сайт не продвигался. домену 2 года cms bitrix без директа и адворкса. требуемые результаты: 3 мес – 200 6 мес – 400 12 мес – 1500 * увеличение городов продвижения в 2 раза. 24 мес – 5000 уникальных посетителей в сутки. бюджет на первые ...

    Поисковые системы (SEO)25 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Развитие интернет магазина

    $750

    День добрый, есть интернет магазин одежды (заканчивается отладка). Ассортимент порядка 20 тис товаров, сделан на Bitrix. Требуется разработка стратегии его развития в интернет. Общий бюджет 20-25 тис рублей в месяц. От исполнителей нужен детальный план развития ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Пиар новости ( желательно на новостных сайтах)

    Задача состоит вот в чем! Имеется статья (новость) – ей нужно придать охват на индексируемых сайтах, желательно чтобы это были крупные новостные сайты! Возможно размещение вечных статей на индексируемых сайтах! Кто что сможет предложить? ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад