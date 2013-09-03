Пиар новости ( желательно на новостных сайтах)

Задача состоит вот в чем!

Имеется статья (новость) – ей нужно придать охват на индексируемых сайтах, желательно чтобы это были крупные новостные сайты!

Возможно размещение вечных статей на индексируемых сайтах!

Кто что сможет предложить? подобных заказов будет много!