Пиар новости ( желательно на новостных сайтах)

Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки119 просмотров
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Задача состоит вот в чем!

Имеется статья (новость) – ей нужно придать охват на индексируемых сайтах, желательно чтобы это были крупные новостные сайты!

Возможно размещение вечных статей на индексируемых сайтах!

Кто что сможет предложить? подобных заказов будет много!

10 лет назад
serjik77
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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