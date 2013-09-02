Продвижение он-лайн игры

Есть онлайн-игра (www.multisoccer.org), которая, в первую очередь, может быть интересна болельщикам футбола, а также других спортивных игр.

Необходимо продвинуть игру в поисковиках. Хотелось бы, чтобы игра была на первой странице выдачи в Гугле и Яндексе на слова: «командный футбол он-лайн» и в пределах трех страниц на слова «футбол он-лайн»

Разные другие идеи по продвижению игры среди болельщиков и в других местах приветствуются, кроме создания группы в «ВКонтакте» ( там группа уже есть)