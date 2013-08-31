Прогон статьи по базе: Украина

Интересует повышение посещаемости сайта. Что может быть интересно? 1) Внутренняя оптимизация (с конкретным пр www.moscowbars.ru с предложением, что вы будете делать и зачем) 2) Продвижение статьями или вечными ссылками (с примером что конкретно это даст, например "напишем ...