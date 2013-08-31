Увеличить посещаемость сайта

Интересует повышение посещаемости сайта. Что может быть интересно?

1) Внутренняя оптимизация (с конкретным пр www.moscowbars.ru с предложением, что вы будете делать и зачем)

2) Продвижение статьями или вечными ссылками (с примером что конкретно это даст, например "напишем статей на такую то тему, поднимем сч и нч и траффик выростет с таким то прогнозом")

3) Написание и размещение уникальных статей под вч и сч из вордстата

4) Сделать на сайте какую-нить фишку.

Жду ваших предложений.