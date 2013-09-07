Настройка сайтов для работы в системе Jetswap.com

$50
Поисковые системы (SEO)Завершен1 заявка156 просмотров
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Нужно настроить 3 сайта для накрутки счетчика лайвинтернет по всем многочисленным инструкциям и советам системы, приведенным на сайте http://www.jetswap.com/, чтобы максимально минимизировать риск блокировки счетчика и бан ПС за накрутку.

Также, максимально правильно подобрать метатеги, ключевые слова, по которым пользователи находят сайт в ПС. У всех трех сайтов есть статистика лайвинтернет и гугланалистик.

Если цена и качество работы будет адекватными, тогда еще 7 сайтов отдам для настройки.

10 лет назад
mediahit
Илья 
48 летНовая Зеландия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
DarkSkyX
Артем 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$50
1 день
Как изначально и сказал Максим, что "С Джетом работаю уже несколько лет. Есть несколько сайтов в работе, все настроено максимально естественно." Так и есть, потому что мои 11 сайтов он настроил все сложнейшие настройки максимально качественно, и внимательно, и объяснил все принципы настроек, так что, человек 100% сдержал свое слово, приятный в общении и на практике показал, что он настоящий профессионал в этой области.
Илья четко сформулировал ТЗ, на основе которого произвели настройки и все заработало. Удачи!
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