1. Составить список кивордов к каждому разделу, подразделу и главной странице на сайте refill-service.net примерно по 5-10 кивордов на каждую страницу раздела.подраздела. 2. Составить семантическое ядро
Настройка сайтов для работы в системе Jetswap.com
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно настроить 3 сайта для накрутки счетчика лайвинтернет по всем многочисленным инструкциям и советам системы, приведенным на сайте http://www.jetswap.com/, чтобы максимально минимизировать риск блокировки счетчика и бан ПС за накрутку.
Также, максимально правильно подобрать метатеги, ключевые слова, по которым пользователи находят сайт в ПС. У всех трех сайтов есть статистика лайвинтернет и гугланалистик.
Если цена и качество работы будет адекватными, тогда еще 7 сайтов отдам для настройки.
- Похожие заказы
- $25Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Необходимо дооптимизировать сайт (предыдущий SEOшник пропал с деньгами на половине работы). Сейчас есть хорошие позиции по большинству запросов в Яндексе. Хочется аналогичного результата от Google. Так же необходимо добавить в рабочие поисковые запросы московские аэропорты. ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется прогнать сайт по каталогам, чем больше - тем лучше.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется прогон молодого сайта по белым каталогам. С написанием заголовка, ключей и т.д. Указать стоимость и количество.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт10 лет назад
Проект разовый.Надо вручную закупить временных ссылок на контентный сайт. Надо подобрать тематических доноров, выполнить все этапы покупки ссылок. Ссылки безанкорные. В sape с моего аккаунта купить пока на 200 рублей. Оплата после проверки. Сколько ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $2500
Нужно продвинуть сайт в Гугле и Яндексе по 25 словам. Сейчас по нулям, сайт существует довольно давно. Задача: за 3 месяца войти в первую десятку, причем на первые 2 страницы поиска желательно попасть в течение месяца. ...Поисковые системы (SEO)30 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно поднять ТИЦ сайта. Кто умеет это хорошо делать - просьба откликнуться!Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо вывести сайт по медицине в топ 10 Тема: лечение в Израиле. Есть 15 ключевых слов. по которым нужно вывести сайт в топ по Гугл и Ягдекс по России. Украине и странам СНГ У кого есть опыт и ...Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт10 лет назад
Надо вручную закупить временных ссылок на контентный сайт. Надо подобрать тематических доноров, выполнить все этапы покупки ссылок. Ссылки безанкорные. В sape с моего аккаунта купить пока на 200 рублей. Оплата после проверки. Сколько хотите за проект?Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт10 лет назад