Настройка сайтов для работы в системе Jetswap.com

Нужно настроить 3 сайта для накрутки счетчика лайвинтернет по всем многочисленным инструкциям и советам системы, приведенным на сайте http://www.jetswap.com/, чтобы максимально минимизировать риск блокировки счетчика и бан ПС за накрутку.

Также, максимально правильно подобрать метатеги, ключевые слова, по которым пользователи находят сайт в ПС. У всех трех сайтов есть статистика лайвинтернет и гугланалистик.

Если цена и качество работы будет адекватными, тогда еще 7 сайтов отдам для настройки.