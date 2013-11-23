Профессиональное продвижение сайтов. SEO-оптимизация. Увеличение продаж!

==========================Перечень услуг==============================

>> Устранение конкурентов из топа поисковой выдачи, из Яндекс Директ, из Google Adwords, из Google Adsense, из РСЯ! Дорого, но действенно! Личные мощные наработки, анонимность заказов.

>> Услуги по администрированию вашего сайта (корректная публикация новостей и статей с точки зрения SEO, отслеживание позиций, анализ трафика, продвижение СЧ-НЧ запросов)

>> Создание представительств компании в социальных сетях и их продвижение.

>> Оптимизация скорости загрузки сайта. (если скорость загрузки вашего сайта более 2-х секунд, то его надо оптимизировать, т.к. вы теряете клиентов!)

==========================Мои плюсы==============================

Качественный и индивидуальный подход к каждому проекту!

Иду в ногу со временем и постоянно совершенствуюсь, изучая и тестируя новые алгоритмы ранжирования ПС, налагаемые фильтры и санкции.

В работе использую много качественного платного лицензионного! программного обеспечения и интернет сервисов, общей стоимостью около 1500 USD - поэтому работа делается качественно, используя все последние новинки и технологии в области SEO.

Продвижение проекта идет комплексно:

- Сначала идет анализ сайта и кода сайта, robots.txt, .htaccess, sitemap.xml. Анализируется трафик на сайт, текущие позиции.

- Идет анализ желаемых продвигаемых слов. Анализ конкуренции по этим ключевым словам.

- Составляется СЯ и выбираются ключевые запросы выбранные для продвижения (цена/качество), в соответствии с которыми идет внутренняя оптимизация сайта, чтобы выжать из него максимум за счет использования только внутренних ресурсов.

- Грамотное составление description, title, keywords

- Оптимизируется код сайта, при необходимости идет работа над ускорением загрузки сайта, т.к. из-за медленного сайта могут быть санкции со стороны ПС и банальная потеря посетителей, которые быстро закроют медленный сайт.

- После идет плавное размещение уникальных оптимизированных статей и ссылок, для вывода ключевых запросов в топ. Закупка ссылок (РУЧНАЯ!) с правильными анкорами с трастовых сайтов и хороших страниц (анкоры со 100% вхождением ключей не стоит делать, будем грамотно разбавлять. Проверка сайта-донора на качество идет специальным платным ПО и вручную, анализируется на каждом доноре около 50 весомых параметров).