==========================Перечень услуг==============================
>> Продвижение сайта в топ основных поисковых систем: Яндекс, Google, Bing, Yahoo
>> Оптимизация скорости загрузки сайта. (если скорость загрузки вашего сайта более 2-х секунд, то его надо оптимизировать, т.к. вы теряете клиентов!)
>> Вывод сайта из-под фильтра Google Penguin, Google Panda
>> Вывод сайта из-под фильтра Яндекс АГС-17-30-40 (только крупные проекты)
>> Тестирование сайта на наличие багов и ошибок, юзабилити-тестирование
>> Повышение поведенческих факторов на сайте.
>> Создание представительств компании в социальных сетях и их продвижение.
>> Услуги по администрированию вашего сайта (корректная публикация новостей и статей с точки зрения SEO, отслеживание позиций, анализ трафика, продвижение СЧ-НЧ запросов)
>> Повышу эффективность существующей рекламной кампании в интернете
>> Увеличение рейтингов социальной активности (лайки, твитты, плюсы и т.п.)
>> Устранение конкурентов из топа поисковой выдачи, из Яндекс Директ, из Google Adwords, из Google Adsense, из РСЯ! Дорого, но действенно! Личные мощные наработки, анонимность заказов.
>> Проанализирую источники трафика на сайт, могу вычислить накрутки и реальных посетителей.
>> Аудит безопасности вашего сайта: проверяю на наличие троянов, шеллов, бэкдоров. Производится поиск уязвимостей и возможных sql-инъекций.
==========================Мои плюсы==============================
Выполню продвижение вашего сайта качественно и в срок, опыт работы в сфере интернет технологий более 10 лет.
Качественный и индивидуальный подход к каждому проекту!
Иду в ногу со временем и постоянно совершенствуюсь, изучая и тестируя новые алгоритмы ранжирования ПС, налагаемые фильтры и санкции.
В работе использую много качественного платного лицензионного! программного обеспечения и интернет сервисов, общей стоимостью около 1500 USD - поэтому работа делается качественно, используя все последние новинки и технологии в области SEO.
Продвижение проекта идет комплексно:
- Сначала идет анализ сайта и кода сайта, robots.txt, .htaccess, sitemap.xml. Анализируется трафик на сайт, текущие позиции.
- Идет анализ желаемых продвигаемых слов. Анализ конкуренции по этим ключевым словам.
- Составляется СЯ и выбираются ключевые запросы выбранные для продвижения (цена/качество), в соответствии с которыми идет внутренняя оптимизация сайта, чтобы выжать из него максимум за счет использования только внутренних ресурсов.
- Грамотное составление description, title, keywords
- Оптимизируется код сайта, при необходимости идет работа над ускорением загрузки сайта, т.к. из-за медленного сайта могут быть санкции со стороны ПС и банальная потеря посетителей, которые быстро закроют медленный сайт.
- После идет плавное размещение уникальных оптимизированных статей и ссылок, для вывода ключевых запросов в топ. Закупка ссылок (РУЧНАЯ!) с правильными анкорами с трастовых сайтов и хороших страниц (анкоры со 100% вхождением ключей не стоит делать, будем грамотно разбавлять. Проверка сайта-донора на качество идет специальным платным ПО и вручную, анализируется на каждом доноре около 50 весомых параметров).
==========================Гарантии==============================
WebMoney BL 540+ (WMID 183875186388), Аттестат продавца
Верифицированные счета Яндекс.Деньги, RapidaOnline, Киви, PayPal
Наличие юридического лица, можем работать по безналу.
==========================Контакты==============================
ДЛЯ БЫСТРОЙ СВЯЗИ ПИШИТЕ НА ПОЧТУ: [email protected]
ICQ: 647-806
SKYPE: t3t3r1n
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