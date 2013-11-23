DarkSkyX

Артем DarkSkyX

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Профессиональное продвижение сайтов. SEO-оптимизация. Увеличение продаж!

==========================Перечень услуг==============================

>> Продвижение сайта в топ основных поисковых систем: Яндекс, Google, Bing, Yahoo

>> Оптимизация скорости загрузки сайта. (если скорость загрузки вашего сайта более 2-х секунд, то его надо оптимизировать, т.к. вы теряете клиентов!)

>> Вывод сайта из-под фильтра Google Penguin, Google Panda

>> Вывод сайта из-под фильтра Яндекс АГС-17-30-40 (только крупные проекты)

>> Тестирование сайта на наличие багов и ошибок, юзабилити-тестирование

>> Повышение поведенческих факторов на сайте.

>> Создание представительств компании в социальных сетях и их продвижение.

>> Услуги по администрированию вашего сайта (корректная публикация новостей и статей с точки зрения SEO, отслеживание позиций, анализ трафика, продвижение СЧ-НЧ запросов)

>> Повышу эффективность существующей рекламной кампании в интернете

>> Увеличение рейтингов социальной активности (лайки, твитты, плюсы и т.п.)

>> Устранение конкурентов из топа поисковой выдачи, из Яндекс Директ, из Google Adwords, из Google Adsense, из РСЯ! Дорого, но действенно! Личные мощные наработки, анонимность заказов.

>> Проанализирую источники трафика на сайт, могу вычислить накрутки и реальных посетителей.

>> Аудит безопасности вашего сайта: проверяю на наличие троянов, шеллов, бэкдоров. Производится поиск уязвимостей и возможных sql-инъекций.

==========================Мои плюсы==============================

Выполню продвижение вашего сайта качественно и в срок, опыт работы в сфере интернет технологий более 10 лет.

Качественный и индивидуальный подход к каждому проекту!

Иду в ногу со временем и постоянно совершенствуюсь, изучая и тестируя новые алгоритмы ранжирования ПС, налагаемые фильтры и санкции.

В работе использую много качественного платного лицензионного! программного обеспечения и интернет сервисов, общей стоимостью около 1500 USD - поэтому работа делается качественно, используя все последние новинки и технологии в области SEO.

Продвижение проекта идет комплексно:

- Сначала идет анализ сайта и кода сайта, robots.txt, .htaccess, sitemap.xml. Анализируется трафик на сайт, текущие позиции.

- Идет анализ желаемых продвигаемых слов. Анализ конкуренции по этим ключевым словам.

- Составляется СЯ и выбираются ключевые запросы выбранные для продвижения (цена/качество), в соответствии с которыми идет внутренняя оптимизация сайта, чтобы выжать из него максимум за счет использования только внутренних ресурсов.

- Грамотное составление description, title, keywords

- Оптимизируется код сайта, при необходимости идет работа над ускорением загрузки сайта, т.к. из-за медленного сайта могут быть санкции со стороны ПС и банальная потеря посетителей, которые быстро закроют медленный сайт.

- После идет плавное размещение уникальных оптимизированных статей и ссылок, для вывода ключевых запросов в топ. Закупка ссылок (РУЧНАЯ!) с правильными анкорами с трастовых сайтов и хороших страниц (анкоры со 100% вхождением ключей не стоит делать, будем грамотно разбавлять. Проверка сайта-донора на качество идет специальным платным ПО и вручную, анализируется на каждом доноре около 50 весомых параметров).

==========================Гарантии==============================

WebMoney BL 540+ (WMID 183875186388), Аттестат продавца

Верифицированные счета Яндекс.Деньги, RapidaOnline, Киви, PayPal

Наличие юридического лица, можем работать по безналу.

==========================Контакты==============================

ДЛЯ БЫСТРОЙ СВЯЗИ ПИШИТЕ НА ПОЧТУ: [email protected]

ICQ: 647-806

SKYPE: t3t3r1n

SQL
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Отзывы заказчиков
Azollenka
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$1500
10 баллов
10 лет назад
Раскрутка сайта.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
PrioG
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Ускорить загрузку сайта
Артем прекрасно справился с заданием. Качество работы для человека оказалось важнее ее объема. Почти всегда на связи. Порадовала проявленная гибкость в вопросах порядка и способа оплаты. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ntistele
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Аудит безопасности сайта
Качественно выполненная работа! Было выявлено несколько критических уязвимостей XSS. Весь анализ предоставлен в огромном отчете. Таже даны рекомендации по устранению проблем.
morfin666
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Проверить пакет входящих ссылок
Отличная работа. Артем проверил все ссылки, предоставил подробный отчет по каждой из отфильтрованных ссылок - почему от нее надо отказаться. Дал советы по закупке ссылок. Спасибо ) Рекомендую!
karpsw
Сергей 
43 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$500
9 баллов
10 лет назад
Нарастить тиц сайтов из ЯК
Весьма компетентный и пунктуальный исполнитель, приятно сотрудничать, надеюсь на длительное сотрудничество, рекомендую.
Четко составленное задание и требования, что очень редко встретишь у заказчиков, которые после принятия проекта еще долго объясняют что им нужно. Рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество )
Ответный отзыв
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11 отзывов
от $300
от 30 дней
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нет отзывов
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