Необходимо произвести комплексную оптимизацию сайта, в т.ч. составить семантическое ядро.
Аудит безопасности сайта
Добрый день! Сделали обменник электронных валют, ввод-вывод на карты банков. Требуется сделать КАЧЕСТВЕННЫЙ аудит безопасности сайта. Проверить и идентифицировать уязвимости, подверженность атакам, инъекциям и так далее. Заявки только от тех, кто разбирается в теме. URL скину выбранному исполнителю.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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