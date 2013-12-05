Аудит безопасности сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка166 просмотров

Добрый день! Сделали обменник электронных валют, ввод-вывод на карты банков. Требуется сделать КАЧЕСТВЕННЫЙ аудит безопасности сайта. Проверить и идентифицировать уязвимости, подверженность атакам, инъекциям и так далее. Заявки только от тех, кто разбирается в теме. URL скину выбранному исполнителю.

11 лет назад
Ntistele
44 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

DarkSkyX
Артем 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$150
2 дня
Качественно выполненная работа! Было выявлено несколько критических уязвимостей XSS. Весь анализ предоставлен в огромном отчете. Таже даны рекомендации по устранению проблем.

Заявки фрилансеров

DarkSkyX
Артем 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад