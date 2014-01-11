Nuzno sdelat site sto to ocen paxozo na etot http://www.stes.lv/eng_cottages.html i pradvinut belaruskom yandex i google po slovu druskininkai na top 5.Predaplata 100 evro ostalinije 200 evro kogda site budet v top 5.Prioritet freelancerom iz ...
Координация работы копирайтеров
"Внутренняя оптимизация проведена, есть СЯ. Теперь нужно составить ТЗ контент необходимому для успешного продвижения проводить модерацию присылаемых копирайтерами работ. Подробности по в личку выбранному исполнителю" Предлагайте стоимость и сроки! спасибо
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо произвести комплексную оптимизацию сайта, в т.ч. составить семантическое ядро.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужно изучить файл с seo оптимизацией и проанализировать правильно ли написан код, может ли быть долгая загрузка сайта из него или нет.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт11 лет назад
комплексное продвижение тематика сайта: бронирование квартир, гостиниц, трансфер и т.д. целевая аудитория россия, сша, зап.европа.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт11 лет назад
Все с нуля! комплексная оптимизация, наполнение и продвижение! Тематика Элитное постельное белье брендов Украины! Сотрудничество на постоянной основе! Mir-sna.com.uaПоисковые системы (SEO)30 заявокЗакрыт11 лет назад
Сайт kodtelefona.ru Попал в бан яндекса. Вносил различного рода правки, чтобы из него выйти: мобильная версия, отображаение списков с алфавитом, уменьшение оптимизации, удалил код sape Очень хочется, чтобы сайт ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $7
Необходимо разместить по 1 ссылке на 33 сайтах из списка в котором 130 сайтов. Ссылки должны быть размещены в статьях/постах. Тексты для размещения предоставляются. От вас потребуется отчет со ссылками на ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется настроить robots.txt под конкретный сайт - http://advokatsamsebe.ru/ (что бы роботы поисковиков и других ресурсов воспринимали сайт наиболее благосклонно). Основное назначение сайта - заработок на SAPE Ваши сроки и цена?Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Есть несколько сайтов одного и того же отеля - необходимо продвинуть один из них по ключевикам "гостиница #город# " и "отель #город#" Основной сайт уже больше года, новые - полтора месяца, индексированы, но по ключевикам ...Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт11 лет назад