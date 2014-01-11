Координация работы копирайтеров

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен6 заявок117 просмотров

"Внутренняя оптимизация проведена, есть СЯ. Теперь нужно составить ТЗ контент необходимому для успешного продвижения проводить модерацию присылаемых копирайтерами работ. Подробности по в личку выбранному исполнителю" Предлагайте стоимость и сроки! спасибо

11 лет назад
regats
41 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Madman1987
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$250
10 дней
Со стороны Владимира – работа полностью проконтролирован, ресурс наполнен уникальным контентом!
Продолжаю сотрудничать с Дмитрием! Как всегда - заказы точные, оплата своевременная, никаких проблем. Рекомендую как отличного заказчика

Заявки фрилансеров

Madman1987
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад