Продвижение частной гостиницы расположенной возле аэропорта Борисполь. Никакой ежемесячной оплаты. Оплата сдельная только за конкретную работу. Продвижение только статьями. сайт hotelkorona.com.ua ...
Требуется настроить robots.txt под конкретный сайт
Требуется настроить robots.txt под конкретный сайт - http://advokatsamsebe.ru/ (что бы роботы поисковиков и других ресурсов воспринимали сайт наиболее благосклонно).
Основное назначение сайта - заработок на SAPE
Ваши сроки и цена?
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