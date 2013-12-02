Здравствуйте. Нам нужна помощь - закупить несколько ссылок с тематических ресурсов и пару десятков - с нетематических. Нужно сделать эту работу быстро. кто сможет помочь?
СЕО оптимизатор. Поисковое продвижение и аудит
Здравствуйте!
Все еще рассматриваю человека в партнеры по продвижению сайтов.
Предлагаю вам работу по аудиту сайтов: быстро и качественно посмотреть сайт с разных сторон: наличие технических ошибок, наличие ошибок в оптимизации, проверить на фильтры, трастовость, оценить число дублей контента, уникальность текста и другие параметры.
Второе - оценить текущие позиции сайта по поисковым запросам (предварительно составив базовое ядро) и оценить стоимость продвижения по запросам.
Сервисами можно пользоваться любыми, только чтобы данные и статистика были точными. Нужен человек, который работает быстро и готов провести указанную работу за 300-500р. Сайтов будет много, и по некоторым проектам мы будем продолжать сотрудничество, в том числе с внешним сео, закупкой ссылок, работой с фильтрами.
Я ищу человека, который готов работать с почасовой системой оплаты, и который будет качественно работать за 200-250р в час. По контекстной рекламе уже нашлись такие люди. Осталось найти специалиста по продвижению (не студию).
Пишите. В первом задании 3 сайта на аудит.
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