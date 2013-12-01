Добрый день. Нам требуется опытный SEO специалист для решения следующих задач:

1) Внутренняя оптимизация ресурса.

2) Наш сайт попал под фильтр и требуется вывести его из под фильтра (google).

3) Мы будем работать и общаться только с опытными специалистами. Ссылки на ресурс и более точная информация только после общения с вами и подтверждения вашего опыта (выполненными работами и при общении).

4) За результат гарантируем высокую оплату. Работа может быть в постоянном ключе.

Нам не интересует закупка ссылок и других услуг по SEO продвижению. Экономим свое и ваше время. Для оперативного общения почта (в профиле)

Ждем ваши предложения!