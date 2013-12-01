Нужен профессиональный копирайтер, для статьи на главную страницу нового сайта. Основные требования: 1. Статья не менее 5000 зн. 2. Тематика кредитование. 3. Знание SEO, работы с ключевыми словами. 4. Ответственность ...
Seo-специалист.
Добрый день. Нам требуется опытный SEO специалист для решения следующих задач:
1) Внутренняя оптимизация ресурса.
2) Наш сайт попал под фильтр и требуется вывести его из под фильтра (google).
3) Мы будем работать и общаться только с опытными специалистами. Ссылки на ресурс и более точная информация только после общения с вами и подтверждения вашего опыта (выполненными работами и при общении).
4) За результат гарантируем высокую оплату. Работа может быть в постоянном ключе.
Нам не интересует закупка ссылок и других услуг по SEO продвижению. Экономим свое и ваше время. Для оперативного общения почта (в профиле)
Ждем ваши предложения!
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