Требуется сотрудник на постоянную удаленную работу по подбору ключей и составлению СЯ. Работа попроектная: получили заказ - сдали. Объемы большие. Оплата: WM, ЯД, возможен банк. От вас требуется: качество, подбор ...
Подбор тематических площадок для постинга
Нужен список, состоящий из ссылок на форумы. В форумах должно быть разрешено размещение новые тем. Форумы должны быть тематическими. Темы предоставлю. Оплата за список из 50 тематических форумов.
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