Специалист для продвижения сайта

Здравствуйте!

Мы ищем человека с успешным опытом продвижения сайтов в Яндексе. По широкому списку запросов (более 30), со стабильными результатами, с портфолио.

Нужно, чтобы вы чувствовали поисковую систему, знали, какие сайты выбирать и как продвигать проекты разных тематик. Подбирали хорошие сайты-доноры, подкорректировали семантическое ядро, возможно писали статьи и материалы для самого сайта.

У нас несколько сайтов юридической и медицинской тематики.

Бюджеты в пределах 5000р на ссылочное, и оплата вам, за ведение проекта, в пределах 3000-5000р в зависимости от результатов и объема работы.

Мы работаем только по открытой схеме, тоесть должны видеть все ваши шаги. Пишите, если согласны работать на таких условиях.