Продвижение нового сайта (регион РБ, РФ)

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт17 заявок183 просмотра

доброго вечера

Интересует стоимость продвижения и стоимость контекста для нового сайта (доменная зона .by).

Регион продвижения - Беларусь и Россия.

Ключевые слова: станкохолдинг, белстанкоинструмент, и все что отражает наименование продукции в таком же стиле.

Просьба подготовить стоимость продвижения по обоим регионам (можно отдельно чтобы не мешать мух с котлетами), а также стоимость контекста (общую или отдельно).

Сайт покажу для оценки. Пока жду достойных кандидатов, которым реально интересно взяться за проект.

11 лет назад
ikorimov
Коримов 
44 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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