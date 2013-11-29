Продвижение нового сайта (регион РБ, РФ)

доброго вечера

Интересует стоимость продвижения и стоимость контекста для нового сайта (доменная зона .by).

Регион продвижения - Беларусь и Россия.

Ключевые слова: станкохолдинг, белстанкоинструмент, и все что отражает наименование продукции в таком же стиле.

Просьба подготовить стоимость продвижения по обоим регионам (можно отдельно чтобы не мешать мух с котлетами), а также стоимость контекста (общую или отдельно).

Сайт покажу для оценки. Пока жду достойных кандидатов, которым реально интересно взяться за проект.