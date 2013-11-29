Требуется специалист по продвижению сайтов направление-образовательные услуги. http://рфэи-регион.рф/ Цель: Захват клиентов. Увеличение и рост заявок на поступление (продаж) Интересует цена вопроса и условия сотрудничества.
Продвижение нового сайта (регион РБ, РФ)
доброго вечера
Интересует стоимость продвижения и стоимость контекста для нового сайта (доменная зона .by).
Регион продвижения - Беларусь и Россия.
Ключевые слова: станкохолдинг, белстанкоинструмент, и все что отражает наименование продукции в таком же стиле.
Просьба подготовить стоимость продвижения по обоим регионам (можно отдельно чтобы не мешать мух с котлетами), а также стоимость контекста (общую или отдельно).
Сайт покажу для оценки. Пока жду достойных кандидатов, которым реально интересно взяться за проект.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)51 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $220
Есть сайт: expressfloristic.ru Нужно продвинуть. Интересны области (на сайте есть) - сколько стоит по областям (может быть все не осилим, возьмем несколько). Или может быть цена по России будет ниже чем по областям ...Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт11 лет назад
Наполнение и продвижение Сайта-визитки с тематикой Элитное постельное белье 3D брендов Украины, все прийдется делать с нуля! Сотрудничество на постоянной основе!Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт11 лет назад
кратко: сайт переехал со старого движка(вамшоп) на новый (битрикс) перенесли криво: яндекс не видит почти ничего 1.надо настроить robots, sitemap, чтобы увидел. 2. sitemap настроить автоматически обновляющимся, тк каталог постоянно пополняется, ...Завершен11 лет назад
- $500
Привет! Нужен помощник для работы с блогами на wordpress. Работа включает в себя: - работа с рерайтерами (поиск рерайтеров, распределение заказов, приемка текстов) - регулярная публикация текстов в наших ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Ищу профессионала, который в курсе всех последних событий в мире АДвордс мобильный. Нужно уметь: 1. открывать новый аккаунт и не получать бан (соответсвовать правилам!) 2. уметь пользоваться баннерной рекламой (медиа) ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужен автоматический/полуавтоматический/ручной прогон двух сайтов по немецким каталогах/соц.закладках. Готов рассмотреть все предложения.Завершен11 лет назад
Необходима видео консультация эксперта в Sape и настройка проекта. Приблизительно один час. Пишите цену.Завершен11 лет назад
Вот есть сайт: http://www.autism-doctor.com.ua Там мета есть, всё сделано, даже был не плохо в поиске, но щас начал опускаться. Нужно вывести на первую страницу с 4 по 8 позицию по Украине и России. ...Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт11 лет назад