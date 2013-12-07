Продвинуть сайт по доставке цветов

Есть сайт: expressfloristic.ru

Нужно продвинуть.

Интересны области (на сайте есть) - сколько стоит по областям (может быть все не осилим, возьмем несколько). Или может быть цена по России будет ниже чем по областям продвигать... В общем ценники пожалуйста.

Если есть ошибки бросающиеся в глаза сразу, буду благодарен, чтоб убрать как можно скорее до начала продвижения.