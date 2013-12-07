Продвинуть сайт по доставке цветов

$220
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт21 заявка279 просмотров

Есть сайт: expressfloristic.ru

Нужно продвинуть.

Интересны области (на сайте есть) - сколько стоит по областям (может быть все не осилим, возьмем несколько). Или может быть цена по России будет ниже чем по областям продвигать... В общем ценники пожалуйста.

Если есть ошибки бросающиеся в глаза сразу, буду благодарен, чтоб убрать как можно скорее до начала продвижения.

11 лет назад
FRans
34 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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