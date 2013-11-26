Оптимизация сайта, доработка по дизайну,продвижени

Есть сайт: http://zoopt.ru/

Требуется: оптимизация под поисковые системы- цена, сроки

написание небольшого контента под ключевые слова - цена, сроки

принимаются замечания по дизайну их устранение - цена, сроки

принимаются так же замечания вообще по сайту - цена, сроки

интересует так же вывод сайта по запросам в 10ку - цена, сроки

в итоги мы хотим получить сайт, который будут находить люди по определенным запросам и связываться с нами по электронной почте, телефону.....

так же будет создан похожий сайт по которому нужно будет сделать тоже самое!