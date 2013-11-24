Продвижение сайта-каталога в Яндексе и Гугле

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Закрыт12 заявок237 просмотров

Сайт-каталог. Джумла 2.5. 4 месяца.

Тематика: отопление и сантехника.

Регион: Челябинская область

Нужно продвинуть в топ-10 Яндекса и Гугла. Методы только белые, согласуются заранее.

Ссылки только GGL. Никакой Sape.

Необходимы ваши цены и сроки за вывод в топ. Цена работы + расходы на ссылки/статьи и прочее.

Распишите стоимость по каждому запросу, пож-та, и примерный срок вывода. Список запросов прилагаю.

Заранее спасибо.

Joomla
11 лет назад
n-b
37 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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