Нужно настроить цели в Яндекс Метрике

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки173 просмотра

Требуется человек, который сможет адекватно настроить цели в Яндекс Метрике (нужна составная цель из 3-х шагов). В целях почему-то отображается только первый шаг, остальные 2 шага - нет данных. Код счетчика везде установлен. Оплата договорная. Обращаться в скайп.

11 лет назад
juliazzz
Юлия 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров