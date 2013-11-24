Нужно настроить цели в Яндекс Метрике

Требуется человек, который сможет адекватно настроить цели в Яндекс Метрике (нужна составная цель из 3-х шагов). В целях почему-то отображается только первый шаг, остальные 2 шага - нет данных. Код счетчика везде установлен. Оплата договорная. Обращаться в скайп.