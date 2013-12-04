Семантическое ядро и структура сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен9 заявок213 просмотров

Добрый день

Есть необходимость в следующем:

1. Разработка СЯ

- семантическое ядро (от 3 тыс)

- распределение ключей по страницам

- проработка ТЗ копирайтеру

- анализ ключей конкурентов

2. Корректировка структуры сайта по итогам сформированного семантического ядра

- перераспределение категорий в каталоге в зависимости от популярности

- переименование (при необходимости) категорий

Сколько будет стоить каждый этап и сколько займет по времени

Наш ресурс www.netran.ru

11 лет назад
NetRan2012
Алексей 
50 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
11 лет назад
$100
3 дня
Все очень понравилось. Рекомендую
Очень понравилось работать с Алексеем и Дмитрием. Отличное, четкое ТЗ, четкое понимание задачи, быстрая оплата. Рекомендую всем фрилансерам как замечательного заказчика!

Заявки фрилансеров

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
11 лет назад