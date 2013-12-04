Требуется человек, который сможет адекватно настроить цели в Яндекс Метрике (нужна составная цель из 3-х шагов). В целях почему-то отображается только первый шаг, остальные 2 шага - нет данных. Код счетчика везде установлен. Оплата ...
Семантическое ядро и структура сайта
Добрый день
Есть необходимость в следующем:
1. Разработка СЯ
- семантическое ядро (от 3 тыс)
- распределение ключей по страницам
- проработка ТЗ копирайтеру
- анализ ключей конкурентов
2. Корректировка структуры сайта по итогам сформированного семантического ядра
- перераспределение категорий в каталоге в зависимости от популярности
- переименование (при необходимости) категорий
Сколько будет стоить каждый этап и сколько займет по времени
Наш ресурс www.netran.ru
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