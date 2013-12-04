Семантическое ядро и структура сайта

Добрый день

Есть необходимость в следующем:

1. Разработка СЯ

- семантическое ядро (от 3 тыс)

- распределение ключей по страницам

- проработка ТЗ копирайтеру

- анализ ключей конкурентов

2. Корректировка структуры сайта по итогам сформированного семантического ядра

- перераспределение категорий в каталоге в зависимости от популярности

- переименование (при необходимости) категорий

Сколько будет стоить каждый этап и сколько займет по времени

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