Добрый день Есть необходимость в следующем: 1. Разработка СЯ - семантическое ядро (от 3 тыс) - распределение ключей по страницам - проработка ТЗ копирайтеру - анализ ключей конкурентов ...
Специалист по продвижению сайта
Требуется универсальный специалист по продвижению сайта в сети.
Сайт www.fitorodnik.ru (новая версия www.tkedr.ru - еще не доделан)
Основные задачи:
- размещение объявлений на всевозможных досках объявлений в сети с упоминанием сайта и названии компании, выкладкой фото и т.д.
- написание сообщений на соответствующих форумах с упоминанием вскользь о наших товарах
- создание и ведение тем на форумах по специфики наших товаров
- написание отзывов о наших товаров на всевозможных сайтах
- размещение статей о товарах в жж и других
- твиттер, вконтакте, фейсбук, одноклассники - создание групп, написание сообщений, отзывов и т.д.
- копирайт и рерайт статей о товарах сайта и размещение их на вышеупомянутых площадках.
Свободный график, посвящение работы не менее 4х часов в день.
Еженедельный отчет с ссылками. Оплата так же еженедельная - 100 USB в неделю удобным для вас и нас способом.
Приветствуется проявление инициативы. Готовы к увеличению оплаты, но только после видимых результатов.
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