Требуется универсальный специалист по продвижению сайта в сети.

Сайт www.fitorodnik.ru (новая версия www.tkedr.ru - еще не доделан)

Основные задачи:

- размещение объявлений на всевозможных досках объявлений в сети с упоминанием сайта и названии компании, выкладкой фото и т.д.

- написание сообщений на соответствующих форумах с упоминанием вскользь о наших товарах

- создание и ведение тем на форумах по специфики наших товаров

- написание отзывов о наших товаров на всевозможных сайтах

- размещение статей о товарах в жж и других

- твиттер, вконтакте, фейсбук, одноклассники - создание групп, написание сообщений, отзывов и т.д.

- копирайт и рерайт статей о товарах сайта и размещение их на вышеупомянутых площадках.

Свободный график, посвящение работы не менее 4х часов в день.

Еженедельный отчет с ссылками. Оплата так же еженедельная - 100 USB в неделю удобным для вас и нас способом.

Приветствуется проявление инициативы. Готовы к увеличению оплаты, но только после видимых результатов.