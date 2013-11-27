Требуется универсальный специалист по продвижению сайта в сети. Сайт www.fitorodnik.ru (новая версия www.tkedr.ru - еще не доделан) Основные задачи: - размещение объявлений на всевозможных досках объявлений в сети ...
Провести аудит арендуемых ссылок
Есть сайт на продвижение, вместе с ним передается большой объем арендуемых ссылок (сапа + сеопульт). Даже невооруженным глазом (в кабинетах вебмастеров, solomono) понятно, что половину ссылок надо удалить.
Задание: Проверить качество ссылок в сеопульте и сапе. Почистить от потенциально плохих ссылок или неоправданно дорогих.
Напишите каким инструментом будете пользоваться и опыт работы.
Оплата - 15$
Если сработаемся, то возможна постоянная работа по этому сайту
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