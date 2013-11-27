Провести аудит арендуемых ссылок

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок176 просмотров

Есть сайт на продвижение, вместе с ним передается большой объем арендуемых ссылок (сапа + сеопульт). Даже невооруженным глазом (в кабинетах вебмастеров, solomono) понятно, что половину ссылок надо удалить.

Задание: Проверить качество ссылок в сеопульте и сапе. Почистить от потенциально плохих ссылок или неоправданно дорогих.

Напишите каким инструментом будете пользоваться и опыт работы.

Оплата - 15$

Если сработаемся, то возможна постоянная работа по этому сайту

11 лет назад
donoway
Илья 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров