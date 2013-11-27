Туристический сайт- продвижение

Сайт panitour.com.ua - занимал норальные позиции в гугл, пока хостинг не подвергся атакам и, видимо, в тот момент происходила переиндексация и сайт выпал из поисковика

нужно вывести в ТОП -5 туристическое агентство в Днепропетровске, загранпаспорт в Днепропетровске, турагентство в Днепропетровске, в общем вернуть его на прежние позиции