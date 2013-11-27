Туристический сайт- продвижение

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт15 заявок243 просмотра

Сайт panitour.com.ua - занимал норальные позиции в гугл, пока хостинг не подвергся атакам и, видимо, в тот момент происходила переиндексация и сайт выпал из поисковика

нужно вывести в ТОП -5 туристическое агентство в Днепропетровске, загранпаспорт в Днепропетровске, турагентство в Днепропетровске, в общем вернуть его на прежние позиции

11 лет назад
vitaliyv
44 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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