Видео консультация Sape

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен5 заявок168 просмотров

Необходима видео консультация эксперта в Sape и настройка проекта. Приблизительно один час. Пишите цену.

11 лет назад
rusamaha
Кирилл 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Antikiok
40 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва
11 лет назад
$1
20 дней
Хочу выразить огромную благодарность Георгию за консультацию и помощь в решении проблем с оптимизаций сайта. Человек приятный в общении и очень хорошо разбирается в своем деле. Спасибо!
Общение с заказчиком оставило только положительные эмоции. Четкая задача, человек грамотно отвечал на все необходимые уточнения по задаче. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

Antikiok
40 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва
11 лет назад